POL-ESW: Pressebericht vom 31.01.25

Auffahrunfall

Um 06:24 Uhr befuhr heute Morgen ein 47-Jähriger aus Leinefelde mit seinem Pkw die Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen in Richtung Südbahnhofstraße. Aufgrund einer Einsatzfahrt (Feuerwehr) bremste er sein Auto ab, um das Einsatzfahrzeug passieren zu lassen. Ein nachfolgender 57-Jähriger aus Witzenhausen registrierte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 6500 EUR.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 29.01.25 wurde festgestellt, dass in der Fußgängerunterführung "An der Schlagd" in Witzenhausen durch Unbekannte mehrere Wände mit politischen Parolen beschmiert wurden. Der Sachschaden zum Nachteil der Stadt Witzenhausen wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

