Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Arbeitsunfall

Oberwolfach (ots)

Zu einem Arbeitsunfall bei Forstarbeiten kam es am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück westlich von Oberwolfach. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 62-jähriger gegen 14:45 Uhr während Baumfällarbeiten seinen Halt verloren haben und anschließend einen steilen Hang herabgestürzt sein. Hierbei zog er sich Verletzungen am Kopf zu und wurde nach erfolgter Erstversorgung durch Rettungskräfte mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Derzeit liegen den Beamten des Polizeireviers Haslach keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen dauern an.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell