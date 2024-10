Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 17.10.2024: Fußgänger von Pkw erfasst

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Bad, Kaiserstraße/Altstadtweg, 16.10.2024, 11:55 Uhr

Ein 80-jähriger Salzgitteraner befuhr am Mittwochmittag mit seinem Pkw die Kaiserstraße in Salzgitter-Bad und beabsichtigte nach links in den Altstadtweg abzubiegen. Dabei übersah er einen 88-jährigen Fußgänger, welcher im Einmündungsbereich den Altstadtweg überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger, wobei dieser schwer verletzt wurde und in das Klinikum Salzgitter gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell