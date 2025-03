Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, L80 - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Sinzheim (ots)

Am Samstagnachmittag verletzte sich ein Motorradfahrer auf der L80 zwischen Sinzheim-Leiberstung und Rheinmünster-Schwarzach gegen 16:40 Uhr schwer. Nach bisherigem Ermittlungsstand kollidierte ein 49 Jahre alter Fahrer einer Honda mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai. Das Motorrad geriet in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Motorradfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die drei Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme musste die L80 bis in die Abendstunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt nun der Verkehrsdienst Baden-Baden.

/ BME

