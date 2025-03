Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Hohberg, A5 - Falschfahrerin - Zeugen gesucht

Offenburg, Hohberg (ots)

Am Sonntagabend meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 21:10 Uhr über den Notruf 110 eine Falschfahrerin auf der BAB 5. Zu diesem Zeitpunkt soll zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg ein weißer Kleinwagen der Marke Ford auf der nördlichen Richtungsfahrbahn in Richtung Freiburg gefahren sein. Durch hinzugerufene Streifen der Verkehrspolizei und mehrerer Polizeireviere konnte eine 78-Jährige nur wenige Minuten später auf Höhe von Hohberg angehalten und festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zur Folge dürfte der Grund für die Fahrt in einer medizinischen Notsituation zu finden sein. Die 78-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich unter Telefon 0781 214200 mit dem Verkehrsdienst Offenburg in Verbindung zu setzen.

/ BME

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell