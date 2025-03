Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW

Paderborn (ots)

(sg) Paderborn-Elsen, 08.03.2025 - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Feuerwehr Paderborn um 03:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in der Letterhausstraße in Elsen alarmiert.

Beim Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Elsen stellte sich heraus, dass ein PKW auf dem Dach lag. Der Fahrer hatte sich jedoch bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreit. Ein Notarzt untersuchte ihn vor Ort, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht wurde.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer aus ungeklärter Ursache ein parkendes Fahrzeug gestreift und daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Infolge des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach rund 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell