FW Paderborn: Jahreshauptversammlung des Löschzuges Schloss Neuhaus

Paderborn (ots)

(sg) Der Löschzug Schloß Neuhaus der Feuerwehr Paderborn blickt erneut auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Mit 186 Einsätzen ist, der Rekord aus dem Vorjahr gebrochen und es ist ein neues Rekordjahr zu verzeichnen.

Löschzugführer Benjamin Follert begrüßte rund 60 Anwesende im Gerätehaus des Löschzuges. Rückblickend auf das vergangene Jahr lobte Benjamin Follert in seinem Jahresrückblick die geleistete Arbeit und hob einige Einsätze besonders hervor.

Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr des Löschzuges 2025 wurden einige Punkte bereits bekanntgegeben und der Planungsstand für das 125 - Jährige bestehen der Ehrenamtler aus Schloß Neuhaus bekannt gegeben.

Ein besonderes Highlight ist das Kreisverbandsfest der Feuerwehren im Kreis Paderborn, das am 10. Mai 2025 in Schloß Neuhaus stattfinden wird. Am darauffolgenden Tag, dem 11. Mai 2025, lädt der Löschzug Schloß Neuhaus zu einem Familientag im Schloßpark ein.

Mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein möchte die Feuerwehr nicht nur ihr Jubiläum feiern, sondern sich auch bei der Bevölkerung für die langjährige Unterstützung bedanken. Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr folgen in den kommenden Monaten.

Insgesamt waren die Einsatzkräfte des Löschzuges im vergangenen Jahr an 186 Einsätzen und ca. 1200 Einsatzstunden beteiligt. Den größten Anteil hat mit 82 Alarmierungen der Bereich Hilfeleistung, wobei ein Großteil auf hilflose Personen hinter verschlossenen Türen, oder angeforderte Tragehilfe für den Rettungsdienst fällt.

Bei 3 Alarmierungen wurde das Rettungsboot zur Personensuche auf Gewässern gefordert.

Im Bereich Technik konnte der Löschzug ein zweites vollwertiges Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug begrüßen. Dieses wird primär für die Feuerwehrschule genutzt und sekundär steht dies dem Löschzug als weiteres Wasserführendes Fahrzeug zur Verfügung.

Weiter konnten einige Mitglieder ihr Fähigkeitsprofil erweitern und nahmen an diversen Lehrgängen teil. Somit konnten Julia Kimmel, Andreas Fürst, Christian Pott und Raphael Splett erfolgreich alle 4 Module des Truppmann-Lehrgangs besuchen und stehen seit November 2024 dem Löschzug als Einsatzkräfte zur Verfügung. Julia Kimmel und Andreas Fürst besuchten neben der Grundausbildung auch den Lehrgang Atemschutzgeräteträger.

Martin Gabrys absolvierte den Lehrgang Maschinist für Löschfahrzeuge. Als wertvolle Ergänzung, für die in Schloß Neuhaus stationierte Drehleiter konnten mit Matthias Becker, Moritz Kalthoff, Jonathan Protte und Kevin Oster vier neue Drehleitermaschinisten ausgebildet werden.

Auch im Bereich der Führungslehrgänge konnten sich einige Mitglieder weiterbilden und qualifizieren.

So bestanden im April Christian Bielefeld und Philip Lütke-Bexten den Lehrgang zum Gruppenführer und stehen dem Löschzug seitdem als Fahrzeugführer im Einsatz und stehen auch intern als Führungskräfte mit Ihrer Mitarbeit zur Verfügung. Bereits im Januar konnte der Löschzug mit Tobias Kohnert einen weiteren Zugführer in den Reihen des Löschzugs begrüßen. Tobias Kohnert besuchte am IDF in Münster den entsprechenden Lehrgang und absolvierte erfolgreich die erforderliche Prüfung. Magnus Marzi besuchte im August den Zugführer-Aufbau-Lehrgang am Institut der Feuerwehr und vervollständigte somit seine Zugführer-Ausbildung. Damit erfüllt er alle notwendigen Voraussetzungen für den nächsten Schritt zum Verbandsführer.

Den Lehrgang zum Verbandsführer besuchte Benjamin Follert im Oktober 2024 ebenfalls am IDF Münster und bestand ebenfalls die erforderliche Prüfung.

Auch im Bereich der Jugendarbeit konnten einige tolle Veranstaltungen stattfinden. So wurde wiedermals der Berufsfeuerwehr Tag durchgeführt. Hier wird für den Nachwuchs ein 24h Dienst geplant in dem mehrere Übungs Einsätze auf den Plan schlagen.

Das Highlight war wie immer der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf im Dezember. Hier konnte die Jugendfeuerwehr zahlreiche Spenden sammeln für den guten Zweck.

Das Ausbilder / Betreuer Team wird nun von Jan Philip Reske unterstützt.

Folgende Kameraden wurden vom Leitenden Branddirektor Ludger Schmidt befördert:

Julia Kimmel, Andreas Fürst, Raphael Splett, Christian Pott zum Feuerwehrmann-/frau Sara Grabitz zur Oberfeuerwehrfrau Marla Wernekenschnieder zur Unterbrandmeisterin Philip Lütke-Bexten , Christian Bielefeld zum Brandmeister Jan Philip Reseke zum Hauptbrandmeister Benjamin Follert zum Brandoberinspektor

