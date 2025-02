Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: PKW-Brand auf Autobahn

Paderborn (ots)

(sg) Am 20.02.2025 um 21:20 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem PKW-Brand auf der Autobahn 33 in Fahrtrichtung Brilon alarmiert. Beim Eintreffen auf dem Rastplatz Lippesee stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug in Brand geraten war.

Das Feuer konnte durch einen Trupp der freiwilligen Feuerwehr unter schwerem Atemschutz gelöscht werden. Durch den Fahrzeugbrand kam keine Person zu Schaden.

Im Einsatz waren zwei Löschfahrzeuge, darunter ein ehrenamtlich besetztes Fahrzeug des Löschzuges Schloss Neuhaus, sowie ein Tanklöschfahrzeug.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell