FW Paderborn: NotSan Lehrgang absolviert Traumablock

Paderborn

(sg) Der Notfallsanitäter-Lehrgang "NotSan23" der Feuerwehr Paderborn hat in den vergangenen sechs Wochen an der Rettungsdienstschule der Feuerwehr Paderborn intensiv das Thema "Trauma" behandelt. In diesem Ausbildungsblock erlernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wesentliche Sofortmaßnahmen zur Versorgung schwerstverletzter Patienten.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf lebensrettenden Maßnahmen wie dem Anlegen einer Blutsperre (Tourniquet), der Anwendung einer Beckenschlinge sowie der Durchführung einer Thoraxentlastungspunktion.

Höhepunkt des Ausbildungsblocks war ein realitätsnaher Simulationstag in der Dempsey-Kaserne. Unter möglichst realistischen Bedingungen wurden verschiedene Szenarien durchgespielt, um die erlernten Maßnahmen unter Stress und in einsatznahen Situationen anzuwenden. Solche praxisorientierten Übungen sind ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, um die angehenden Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter optimal auf ihre zukünftigen Einsätze vorzubereiten.

