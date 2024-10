POL-UN: Kamen - Einbruch in Wohnung durch Fenster im Erdgeschoß

Werne (ots) - Am Dienstag (29.10.2024) kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer in den Straßen Thünen und Holtkamp. Gegen 05:10 Uhr brannten diverse Mülltonnen. Gegen 05:35 Uhr geriet durch eine weitere brennende Mülltonne eine Garage an der Arenbergstraße in Brand. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr wurde außerdem ein in der Garage geparktes ...

mehr