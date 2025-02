POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auto und Wohnmobil nach Auffahrunfall beschädigt

Mannheim (ots) - Am Freitag, zwischen 16:35 Uhr und 19:40 Uhr, stiegen bisher unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in der Schwarzwaldstraße ein. Hierfür kletterte der oder die Unbekannte über einen Gartenzaun und gelangte so im Weiteren auf den Balkon im Erdgeschoss. Dort öffnete er oder sie gewaltsam ein Fenster, betrat das Innere, und durchwühlte mehrere ...

