HZA-P: Hauptzollamt Potsdam überprüft das Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

In 43 Fällen sind Nachermittlungen erforderlich

Potsdam (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Standorte Potsdam und Neuruppin stellte bei Kontrollen im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe am vergangenen Dienstag in 43 Fällen Verstöße gegen die Gewährung des gesetzlichen Mindestlohnes, Leistungs- und Sozialversicherungsbetrug sowie illegale Ausländerbeschäftigung fest.

60 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und drei Beschäftigte der Zusammenarbeitsbehörden überprüften an diesem Tag insgesamt 202 Personen und führten eine Geschäftsunterlagenprüfung durch.

Geprüft wurde in den Landkreisen Oberhavel und Potsdam Mittelmark.

In einem Fall ging der Prüfung ein Hinweis voraus, wonach eine Zeitarbeitsfirma illegal Beschäftigte an ein Logistikunternehmen im Landkreis Oberhavel verleiht. Der Verdacht konnte nicht bestätigt werden. Dennoch schließen sich weitere Prüfungsmaßnahmen an.

