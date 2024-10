Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zoll stoppt am Flughafen Berlin Brandenburg Reisende mit 60 cm langem Walrossstoßzahn im Gepäck

Geschenk des Vaters beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Vergangenen Samstag beschlagnahmten Zöllner am Flughafen BER einen 60 cm langen Stoßzahn eines Walrosses mit Verzierungen auf der Oberfläche, welcher sich im Gepäck einer Reisenden aus Georgien befand. Beim Walross (wissenschaftliche Bezeichnung: Odobenus rosmarus) handelt es sich um eine besonders geschützte Art. Röntgenbilder bei einer Gepäckkontrolle eines Fluges aus Tiflis machten die Zöllner stutzig. Nachdem die 24-jährige Russin ihren Koffer vom Gepäckband nahm und den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passierte, stoppten die Beamten die junge Frau und baten sie zur Kontrolle. Der knapp 2 Kilogramm schwere Stoßzahn war in einem Bettlaken gewickelt. Hierbei soll es sich um ein Geschenk ihres in Russland wohnenden Vaters handeln. Der Reisenden droht nun ein Bußgeld bis zu 10.000 Euro soweit ein Kaufgeschäft tatsächlich ausgeschlossen werden kann.

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell