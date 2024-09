Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Fluchtversuche bei einer Baustellenkontrolle in Jüterbog gescheitert

Zoll und Ordnungsamt stellten diverse Verstöße fest und leiteten Ermittlungsverfahren ein

Potsdam (ots)

Eine gemeinsame Baustellenkontrolle des Zolls und der Ordnungsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming deckte in Jüterbog eine Vielzahl an Verstößen auf. Bereits beim Eintreffen der Behörden versuchten mehrere Personen zu fliehen, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Potsdam blockierte jedoch im Vorfeld jeden Zugang zum Prüfobjekt und stellte auf diese Weise die Flüchtenden. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte vor Ort 12 Personen von denen lediglich ein Arbeitnehmer ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet war. "Gegen den Arbeitgeber haben wir die Ermittlungen aufgenommen", sagte der Einsatzleiter, Zollamtmann Brinkmann. Weiterhin leiteten die Einsatzkräfte des Zolls sieben Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts ein. Zwei Personen sind bereits zuvor wegen illegalem Aufenthalt polizeilich in Erscheinung getreten, eine weitere Person war zur Fahndung ausgeschrieben. Die sieben Personen wurden an die Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg übergeben. Ihnen droht nun die Ausweisung bzw. Abschiebung.

Außerdem stellte die Ordnungsbehörde Verstöße gegen das Handwerksrecht sowie gegen Arbeitsschutzbestimmungen fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

"Wir arbeiten eng mit unseren Zusammenarbeitsbehörden zusammen. Der behördenübergreifende regelmäßige Austausch trägt entscheidend zum Erfolg unserer Einsätze bei", lobte Brinkmann.

