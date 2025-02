Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 25-jährige Autofahrerin erfasst Fußgängerin

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr wurde eine Jugendliche beim Überqueren der Rottmannstraße vom Audi einer 25-jährigen Autofahrerin erfasst.

Die Autofahrerin war auf der Rottmannstraße in Richtung Hans-Thoma-Platz unterwegs. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Kapellenweg" querte eine 14-Jährige so plötzlich zu Fuß die Fahrbahn, sodass die Autofahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Das Mädchen stieß mit dem Außenspiegel des Autos zusammen und wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Vor Ort wurde sie von Rettungskräften versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell