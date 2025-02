Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Wohnanwesen ein - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitag, zwischen 16:35 Uhr und 19:40 Uhr, stiegen bisher unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in der Schwarzwaldstraße ein. Hierfür kletterte der oder die Unbekannte über einen Gartenzaun und gelangte so im Weiteren auf den Balkon im Erdgeschoss. Dort öffnete er oder sie gewaltsam ein Fenster, betrat das Innere, und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten sowie eine Kellerräumlichkeit. Nachdem der/die Unbekannte sich Bargeld sowie Schmuck aneignete, flüchtete er/sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

