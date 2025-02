POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mauer eines Schulgeländes besprüht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Samstag wurde ein 26-Jähriger in den frühen Morgenstunden dabei erwischt, wie er Kabel von einem Baustellengelände in der Dalbergstraße zum Abtransport zusammenräumte und mit der Beute fliehen wollte. Ein Zeuge verständigte umgehend die Polizei, als er gegen 04 Uhr das verdächtige Vorgehen des Mannes beobachtete. Die alarmierte Polizeistreife konnte den 26-jährigen Täter noch auf frischer Tat ...

mehr