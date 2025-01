Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rollfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am vergangenen Freitag Morgen ein 17-jähriger Lippstädter in der Pappelallee in Lippstadt. Um 07:49 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Pkw VW die Pappelallee in Fahrtrichtung Nußbaumallee und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah sie den 17-jährigen Roller-Fahrer, der die Pappelallee in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der junge Mann stürzte durch den Zusammenstoß auf die Straße und verletzte sich leicht. Da er zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, blieben schwerere Verletzungen aus. (rs)

