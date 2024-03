POL-LG: ++ Lüneburg - Kleidungsstücke entwendet - Zeuginnen verfolgen Täter ++ Gartow - Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Tabakwaren entwendet ++ Oetzen - Alkoholisiert gegen Baum gefahren ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Streitigkeiten enden in Handgemenge

Zu einem Streit zwischen Mieter und Vermieterin kam es am 11.03.2024 gegen 06:30 Uhr in der Straße "Im Kamp". Dabei zerstörte die 60-jährige Vermieterin mit einem Tritt, die Glasflasche des 20-jährigen Mieters. Daraufhin eskalierte der Streit, in welchen sich zusätzlich eine 50-Jährige einmischte. Durch das Handgemenge wurden alle drei Personen leichtverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Lüneburg - Kleidungsstücke entwendet - Zeuginnen verfolgen Täter

Am 11.03.2024 gegen 14:30 Uhr nahm ein 39-Jähriger mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von wenigen hundert Euro von dem Außenständer eines Geschäftes in der Straße "Große Bäckerstraße" an sich. Anschließend legte er diese auf ein mitgeführtes Fahrrad und entfernte sich von der Örtlichkeit. Zwei Zeuginnen konnten den Diebstahl beobachten und folgten dem Täter. Dabei alarmierten sie die Polizei, die den Täter daraufhin stellen konnte. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der 39-Jährige ist der Polizei in der Vergangenheit bereits durch mehrere Eigentumsdelikte aufgefallen.

Lüneburg - Diebstahl in Restaurant - Bargeld entwendet

Am 11.03.2024 gegen 13:30 Uhr entwendeten zwei männliche Täter wenige hundert Euro Bargeld aus einer, auf dem Boden abgestellten, Handtasche der Besucherin eines Restaurants in der Rosenstraße. Die Geschädigte saß dabei mit drei weiteren Frauen an einem Tisch. Als der Diebstahl bemerkt wurde, erhärtete sich der Verdacht gegen zwei männliche Personen mit schwarzer Kleidung. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kindergarten

Den Glaseinsatz der Eingangstür eines Kindergartens in der Straße "Volgershall" zerschlug ein derzeit unbekannter Täter im Zeitraum vom 09.03.2024 bis zum 11.03.2024. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete ein Portemonnaie mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert - Mehrere Personen ohne Sicherheitsgurt

Am 11.03.2024 kontrollierte die Polizei in Stadt und Landkreis Lüneburg vermehrt das Anlegen des Sicherheitsgurtes im öffentlichen Verkehrsraum bei Fahrzeuginsassen. Insgesamt wurden dabei 26 Verstöße festgestellt. Auch in den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg wurden Fahrzeugführende und Insassen ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen diesbezüglich an.

Rehlingen OT Ehlbeck - Straßenlaternen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bereits in der Nacht zum 01.03.2024 beschädigte ein derzeit unbekannter Täter mehrere Straßenlaternen in der Straße "Finkenberg" in der Ortschaft Ehlbeck. Dabei wurde die Abdeckung gewaltsam entfernt und die Elektronik beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Tabakwaren entwendet

Am 12.03.2024 gegen 03:30 Uhr brachen drei männliche Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Springstraße ein. Dabei wurden die Scheiben der dortigen Eingangstüren mit einem Hammer eingeschlagen. Anschließend entwendeten die Täter Tabakwaren und entfernten sich mit einem dunklen PKW. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Berauschte Fahrten festgestellt

Bei Verkehrskontrollen im Dannenberger Stadtgebiet wurden am Abend des 11.03.2024 zwei Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel festgestellt. Die Drogenteste verliefen insgesamt positiv auf die Wirkstoffe "Kokain", "Amphetamin", "THC" und "Opiate". Beiden Fahrern wurde Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Schnega - Gartenzwerge entwendet

In der Nacht zum 10.03.2024 entwendete ein derzeit unbekannter Täter drei Gartenzwerge im Wert von knapp 100 Euro von einem umzäunten Grundstück in der Straße "Am Schafstall". Bei den Gartenzwergen handelt es sich um einen größeren Zwerg mit einer Höhe von ca. 50 cm und zwei kleineren Zwergen aus Ton. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Oetzen - Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Ein 68-jähriger Fahrer eines Renault-Clio befuhr am 11.03.2024 gegen 15:00 Uhr die Landesstraße 254 und beabsichtigte nach rechts in die Kreisstraße 31 abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über eine Verkehrsinsel und anschließend gegen einen Baum. Durch die Kollision erlitt der Mann leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei mehr als 1000 Euro.

Uelzen - Container "aufgeflext" - Reifen und Werkzeuge entwendet

Ein derzeit unbekannter Täter "flexte" den Container eines Autohauses in der Hansestraße im Zeitraum vom 09.03.2024 bis zum 11.03.2024 auf. Anschließend betrat er den Container und entwendete Reifen und Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Derzeit wird geprüft, ob noch weiteres Diebesgut vorliegt. Die Polizei hat die Spuren vor Ort gesichert und weitere Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

