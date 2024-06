Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht eines verbotenen Straßenrennens - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (11.06.2024), gegen 20:15 Uhr, befand sich eine Anwohnerin vor ihrem Haus in der Weimarer Straße, als sie aus Richtung der Speyerer Straße Reifenquietschen vernahm. Unmittelbar danach beobachtete sie zwei junge Männer in einem auffällig türkis-blauen BMW, welche beschleunigten und mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Weimarer Straße fuhren.

Es werden nun Zeugen gesucht, die das Fahrzeug ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise auf die Fahrzeugführer geben können. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell