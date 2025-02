Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Jahreshauptversammlung des Löschzug Benhausen

Paderborn (ots)

(sg) Auf ein ereignisreiches Jahr konnte Löschzugführer Rainer Kleinn anlässlich der Jahreshauptversammlung des Löschzuges Benhausen zurückblicken.

Die gute Alarmbereitschaft der Vorjahre konnte bei 52 Alarmierungen bestätigt werden.

Zu besonderen Einsätzen des vergangenen Jahres zählten zwei Großbrände, sowie zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Benhauser Feuerwehrleute Hilfe leisten konnten.

Neben Benhausen sind die 39 Feuerwehrleute auch für die Wohngebiete Kaukenberg, Auf der Lieth, Springbach Höfe, Goldgrund und Teile der B 64 zuständig.

Somit sind die Einsatzkräfte laut eigenen Angaben für knapp 15.000 Einwohner Paderborns verantwortlich, was in etwa der sechsfachen Einwohnerzahl Benhausen entspricht.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte der Leiter der Feuerwehr, Leitender Branddirektor Ludger Schmidt zahlreiche Beförderungen und Ernennungen vornehmen.

Nach erfolgreicher Absolvierung des Grundlehrgangs konnte Tim Niggemann zum Feuerwehrmann befördert werden. Felix Niggemann und Julius Leiwen sind jetzt Oberfeuerwehrmänner. Jonas Tegethoff wurde für weitere 6 Jahre zur Vertrauensperson ernannt. Nach erfolgreichem Absolvieren des Gruppenführerlehrgangs am Institut der Feuerwehr in Münster, konnte Matthias Füller zum Brandmeister befördert werden. Felix Niggemann wurde zudem zum Jugendwart ernannt. Er übernimmt dieses Amt von seinem Bruder Max Niggemann, der diese Position bisher innehatte. Max Niggemann bleibt dem Löschzug aber als stellv. Jugendwart erhalten.

In Anerkennung treuer Pflichterfüllung im Dienste der Feuerwehr wurde Heinrich - Werner Vollmer die Sonderauszeichnung in Gold für 50-jährige Mitgliedschaft im Verband der Feuerwehren in NRW verliehen.

Wehrführer Ludger Schmidt sprach zudem den Dank für die hohe Einsatzbereitschaft, die professionelle Arbeit sowie die Unterstützung der Dorfgemeinschaft aus.

