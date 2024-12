Polizei Mettmann

POL-ME: Säcke voller Cannabis-Pflanzen entdeckt: Polizei ermittelt - Langenfeld - 2412023

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

In Langenfeld hat die Polizei an einem Waldrand mehrere Säcke voller Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Wer die Säcke dort abgelegt hat, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Folgendes war geschehen:

Am Mittwoch (4. Dezember 2024) erhielt die Stadt Langenfeld einen Hinweis auf eine vermeintliche illegale Müllentsorgung am Rande eines Waldstückes am Götscher Weg in Langenfeld. Als Mitarbeiter des städtischen Bauhofs am Donnerstagmorgen (5. Dezember 2024) vor Ort nach dem Rechten schauten, stellten sie insgesamt 28 prall gefüllte dort illegal entsorgte blaue Müllsäcke fest. Doch das war noch nicht alles: Obendrein mussten die Mitarbeiter des Bauhofes ferner feststellen, dass mehrere der Säcke mit Cannabis-Pflanzen befüllt waren, woraufhin sie folgerichtig die Polizei alarmierten.

Im weiteren Verlauf wurden die Müllsäcke mitsamt den Cannabis-Pflanzen von der Polizei sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Aktuell wird noch geprüft, um wie viel Cannabis es sich tatsächlich handelt.

Derzeit ist noch unklar, wer die Säcke vor Ort entsorgt hat. Hierzu fragt die Polizei:

Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Götscher Weges und des dort angrenzenden Waldes gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer die Säcke vor Ort entsorgt hat?

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell