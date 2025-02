Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Imadstraße

Paderborn (ots)

(dh) Am Dienstag, den 25.02.2025 wurde die Feuerwehr Paderborn um 15:47 Uhr zu einem Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in einem Mehrfamilienhaus in der Imadstraße in Paderborn alarmiert.

Ersteintreffende Einsatzkräfte der Polizei konnten auf der Rückseite des Gebäudes bereits eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Fenster im Erdgeschoss wahrnehmen.

Die Bewohnerin der Brandwohnung konnte sich selbstständig aus der Wohnung retten und wurde durch die Feuerwehr Paderborn rettungsdienstlich versorgt und in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

Gleichzeitig drang ein Trupp unter schwerem Atemschutz in die Brandwohnung vor und leitete die Brandbekämpfung ein. Ein weiterer Trupp kontrollierte den Treppenraum und öffnete ein Fenster im Dachgeschoss, um den Treppenraum zu entrauchen. Nachdem der Brand gelöscht war wurden alle weiteren Wohnungen des Gebäudes kontrolliert.

Alle anderen Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz konnte gegen 17:05 Uhr nach etwa 1,5 Stunden beendet werden.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle 57 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell