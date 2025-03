Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kabel von Baustelle entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Lenné-Straße;

Tatzeit: zwischen 13.03.2025, 17.30 Uhr, und 14.03.2025, 06.45 Uhr;

Kabel entwendet haben bislang Unbekannte von einer Baustelle in Gronau. Die Täter schnitten die Stränge durch und zogen sie aus dem Boden. Zu dem Diebstahl kam es zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen an der Lenné-Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell