Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Schulbus streift Kind

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Vennweg;

Unfallzeit: 13.03.2025, 13.10 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 9-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Borken-Burlo. Der Junge wartete mit anderen Kindern am Donnerstagmittag an einer Bushaltestelle am Vennweg. Er beugte sich nach vorn, um nach dem herannahenden Schulbus zu sehen. Dabei kam es zur Berührung mit der vorderen Fahrzeugecke des Busses, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit langsamer Geschwindigkeit im Bereich der Haltestelle befand. Der 39-jährige Fahrer aus Borken konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Im Anschluss klagte der 9-Jährige über Schmerzen. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Junge wurde in die Hände seines Erziehungsberechtigten übergeben. (pl)

