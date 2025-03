Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geldbeutel aus Jackentasche gezogen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 13.03.2025, 08.10 Uhr;

Taschendieben zum Opfer gefallen ist ein Mann am Donnerstagmorgen in Ahaus. Er war gegen 08.10 Uhr mit seinem Rollator an der Bahnhofstraße unterwegs, als sich ihm eine Frau und ein Mann näherten. Der Mann griff in die Manteltasche des Fußgängers und entwendete daraus sein Portemonnaie. Dann begab sich das Duo zu einem blauen Pkw und flüchtete in Fahrtrichtung Heeker Straße. Die Personen werden wie folgt beschrieben: eine männliche Person, etwa 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 45 Jahre alt, schlank, schwarze Haare und Schnäuzer, mit blauem Anorak bekleidet und eine weibliche Person, etwa 1,75 Meter groß, ebenfalls zwischen 40 und 45 Jahre alt, schlank und mit langem schwarzem Haar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell