Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Weitere Verkehrskontrollen des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / SÖHLDE (erb). Nachdem am Tage des 02. März 2025 bereits mehrere Verkehrsteilnehmer im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle im Bereich der Gemeinde Holle kontrolliert und über zwanzig Verwarn- und Bußgeldverfahren eingeleitet worden waren (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5982048), wurden am Abend mobile Verkehrskontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich des PK Bad Salzdetfurth durchgeführt.

Gegen 19:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Marktstraße in 31162 Bad Salzdetfurth die Fahrzeugführerin eines Pkw der Marke Nissan. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug nicht nur über keine verkehrsrechtliche Zulassung verfügte und für selbiges keinerlei Kraftfahrzeugsteuern entrichtet worden waren, sondern dass für das Auto obendrein auch keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Ferner ließ sich das Vorhandensein einer gültigen Fahrerlaubnis bei der 37-Jährigen mit Wohnsitz in Bad Salzdetfurth bislang nicht abschließend überprüfen. Gegen die Frau laufen nun straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Ermittlungen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

In der Bürgermeister-Burgdorf-Straße in 31185 Söhlde geriet gegen 21:00 Uhr der Fahrer eines Mercedes-Benz AMG CLA 45 in den Fokus einer Funkstreifenwagenbesatzung. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich den Kontrollkräften der Verdacht, dass der Mann infolge Cannabiskonsums fahruntüchtig gewesen ist. Die Beamten stellten etliche Auffälligkeiten bei dem Mann fest, auch ein Urintest bestätigte den vorherigen Konsum des Rauschgifts. Gegen den ebenfalls 37-jährigen Mann aus der Gemeinde Söhlde wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Sein Führerschein ist sichergestellt worden, sodass er nunmehr unter anderem auf das Autofahren verzichten muss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell