Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 28.02.2025 bis zum 02.03.2025

Hildesheim (ots)

(wie) Streitigkeiten münden in körperlicher Auseinandersetzung in Gronau

In der Nacht von Freitag, den 28.02.2025, auf Samstag, den 01.03.2025, kam es in der Blanke Straße in Gronau (Leine) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen kam es im Laufe des Abends zunächst mehrfach zu verbalen Streitigkeiten mit einer männlichen Person, die anschließend in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Hierbei kam es im Rahmen einer gefährlichen Körperverletzung zu dem Einsatz von Pfefferspray. Die Ermittlungen zu den beteiligten Personen dauern an. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Durch Beamte des PK Elze erfolgte am Samstag, den 01.03.2025 gegen 10:47 Uhr, eine Kontrolle eines E-Scooters. Der 28-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter die Sedanstraße in Elze. An diesem war ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht, das lediglich für das Versicherungsjahr 2023 gültig gewesen ist. Ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm untersagt. Am Nachmittag des 02.03.2025, gegen 14:50 Uhr, erfolgte eine weitere Kontrolle eines E-Scooters. Der 34-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der L482 von Eime kommend in Fahrtrichtung Gronau. Auch hier ist lediglich ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht gewesen. Ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm untersagt.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen

Am Wochenende führten Beamte des Polizeikommissariats Elze Geschwindigkeitsüberwachungen auf der Bundesstraße 3 auf Höhe des Sorsumer Kreuz und kurz vor der Ortschaft Wülfingen durch. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt ahndeten die Beamten 6 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 115 km/h. Nach einem Toleranzabzug von 4 km/h muss der Fahrzeugführer eines Pkws nun mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

