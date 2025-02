POL-BOR: Reken - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Albrechtstraße; Tatzeit: 24.02.2025, 10.10 Uhr; Den Tatverdächtigen eines Raubdelikts festnehmen konnte die Polizei am Montagmorgen in Gronau. Gegen 10.10 Uhr hatte ein zunächst Unbekannter in einer Lotto- und Postfiliale an der Albrechtstraße Rubbellose in seine Tasche gesteckt und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine Angestellte bemerkte dies und versperrte dem Täter ...

mehr