Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tatverdächtiger nach Raubdelikt festgenommen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Albrechtstraße;

Tatzeit: 24.02.2025, 10.10 Uhr;

Den Tatverdächtigen eines Raubdelikts festnehmen konnte die Polizei am Montagmorgen in Gronau. Gegen 10.10 Uhr hatte ein zunächst Unbekannter in einer Lotto- und Postfiliale an der Albrechtstraße Rubbellose in seine Tasche gesteckt und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine Angestellte bemerkte dies und versperrte dem Täter den Weg. Er stieß die Frau zur Seite und rannte in Richtung Schule davon. Zeugen alarmierten die Polizei und gaben eine Beschreibung des flüchtigen Räubers an. Bei der anschließenden Fahndung trafen die Beamten den Verdächtigen an und es klickten die Handschellen. In seinen Socken fanden die Polizisten die entwendeten Rubbellose und mehrere Drogen. Die Beamten nahmen den 44-jährigen Gronauer fest und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Der Mann muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und dem Besitz von Drogen verantworten. (sb)

