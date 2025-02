POL-BOR: Isselburg - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Konrad-Zuse-Ring; Tatzeit: zwischen 21.02.2025, 13.30 Uhr, und 24.02.2025, 07.10 Uhr; 540 Liter Diesel abgezapft haben Unbekannte am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in Vreden. Zur Tatzeit hatten die drei angegangenen Baumaschinen an der Straße Konrad-Zuse-Ring auf einer Baustelle gestanden. Die Täter brachen zudem in zwei Baucontainer ein und schlugen ...

mehr