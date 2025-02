Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Verkehrskontrolle entzogen - ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen (16.02.2025) gegen 2.45 Uhr führte ein Team der Salzufler Polizeiwache eine Verkehrskontrolle an der Hauptstraße in Holzhausen durch, als ihnen ein Opel Zafira mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bad Salzuflen entgegenkam. Ein Polizist gab dem Fahrer über deutliche Signale zu erkennen, dass er anhalten solle. Der Aufforderung kam der Opel-Fahrer nicht nach - stattdessen fuhr er ohne abzubremsen durch die Kontrollstelle. Daraufhin fuhren die Einsatzkräfte dem Wagen umgehend hinterher. Auf Höhe der Hausnummer 42 stießen sie auf den am Fahrbahnrand abgestellten Opel. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs befand sich eine männliche Person auf dem Beifahrersitz, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln stand und einen aggressiven Eindruck machte. Der Mann hatte offensichtlich den Sitz gewechselt und behauptete nun, dass er nicht gefahren sei, sondern der Fahrer des Wagens geflüchtet sei. Der 29-Jährige aus Bad Salzuflen war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und war diesbezüglich bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Einen Alkohol- sowie Drogenvortest verweigerte der Mann, der die Beamten zahlreich beschimpfte. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde der 29-Jährige mit zur Polizeiwache genommen. Während der Fahrt beleidigte der Salzufler fortlaufend die Polizisten, im Anschluss ebenfalls den Arzt, der ihm eine Blutprobe entnahm. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

