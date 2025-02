Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche und Diebstähle

Aalen (ots)

Rot am See: Radfahrer gestürzt

Am Donnerstagmorgen gegen 5:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer den Gemeindeverbindungsweg zwischen Hilgartshausen und Herbertshausen, als er auf eiglatter Fahrbahn mit seinem Pedelec alleinbeteiligt stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Blaufelden: Einbruch in Hütte

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag 15 Uhr und Donnerstagmorgen 7:20 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Hütte auf einem Schulgelände in der Schulstraße. Im Anschluss entwendeten diese aus dem Inneren ein Kettcar. Diebesgut und Sachschaden belaufen sich zusammen auf mehrere hundert Euro.

Crailsheim: Versuchter Diebstahl aus Pkw

In der Donnerstagnacht gegen 0:20 Uhr sollen im Willi-Heinklein-Weg zwei unbekannte Personen dabei gesichtet worden sein, wie sie zunächst auf dem einen Grundstück an einem Pkw, versuchten diesen zu Öffnen und nachdem dies nicht gelang zu einem weiteren Grundstück liefen und dort ein Pkw und eine Tür einer Garage angingen. Alle Türen waren verschlossen, weshalb sie daraufhin das Grundstück verließen. Zeugen, die zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Schrozberg: Vorfahrtsunfall

Eine 75-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Donnerstagmittag gegen 14:25 Uhr die Oberstettener Straße in Fahrtrichtung Blaufelden, als sie an einer Einmündung nach links in die Brunnenstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 28-jährige Hyundai-Fahrerin. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei welcher ein Sachschaden von über 6.000 Euro entstand.

Crailsheim: Einbruch in zwei Wohnungen

Am Mittwoch zwischen 16:30 und 20:30 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Lerchenstraße eingebrochen. Eine unbekannte Person versuchte zunächst, durch eine Tür ins Gebäude zu gelangen, scheiterte jedoch. Anschließend unternahm sie einen weiteren Versuch, indem sie ein Fenster zu öffnen versuchte. Als auch dies misslang, wurde das Fenster eingeworfen, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Inneren des Hauses wurden mehrere verschlossene Türen aufgebrochen und zwei Wohnungen durchsucht. Dabei wurden Schmuck und Münzen im Gesamtwert eines vierstelligen Betrags entwendet sowie ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich verursacht. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

