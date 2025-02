Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Elektrofahrzeug geriet in Brand - Containerbrand - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Containerbrand

Gegen 11:45 Uhr wurde am Mittwoch Rauch in einer Firma in den Kocherwiesen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Brand in einem Abfallcontainer gekommen war. Der anschließende Versuch, den Brand selbst zu löschen, misslang. Letztlich löschte die Feuerwehr Abtsgmünd, welche mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften ausrückte, den Brand. Beim Abtransport des Containers entzündete sich der Inhalt um kurz vor 17 Uhr erneut, so dass die Feuerwehr Westhausen mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrleuten zum P+R Parkplatz nach Baiershofen ausrücken musste, wo der Container erneut abgelöscht wurde.

Ellwangen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch gegen 13 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem VW die L1060 zwischen Ellwangen und Röhlingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schechingen: Elektrofahrzeug geriet in Brand

Am Donnerstag gegen 3:30 Uhr geriet ein E-Fahrzeug der Marko Econelo, welches in der Rosensteinstraße abgestellt war, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Ein Suzuki, der sich in einem Carport daneben abgestellt war, sowie das Carport selbst wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Feuerwehr Schechingen war mit 18 Einsatzkräften und die Feuerwehr Göggingen mit 8 Einsatzkräften vor Ort.

Mutlangen: Brennendes Tuch

Aufgrund bislang ungeklärter Ursache geriet ein Tuch, welches auf einem Lichtschacht eines Mehrfamilienhauses in der Schwalbenstraße lag, am Mittwoch gegen 23:20 Uhr in Brand. Der entstandene Rauch zog durch ein gekipptes Fenster in die Kellerräume und das Treppenhaus des Gebäudes, weshalb das Haus kurzzeitig komplett geräumt werden musste. Nachdem die Feuerwehr das Haus belüftet hatte, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt.

Lorch: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Mittwoch gegen 15:50 Uhr wurde die Polizei zur Durchsetzung eines Wohnungsverweises in die Hauptstraße gerufen. Der erheblich alkoholisierte und unter Cannabiseinfluss stehende 35-jährige Mann zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten uneinsichtig und weigerte sich die Wohnung zu verlassen. Er leistete massiven Widerstand und beleidigte die Polizisten. Außerdem beschädigte er dienstliche Gegenstände. Der 35-Jährige musste anschließend in Gewahrsam genommen werden.

Rosenberg: Unfall

Ein 56-Jähriger bog am Mittwoch gegen 14:30 Uhr mit seinem Fendt-Traktor mit Anhänger von einem Feldweg kommend nach rechts auf die L1060 ein. Hierbei kollidierte er mit einem 54-jährigen Fiat-Lenker, der vermutlich zu weit links fuhr. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro.

Lauchheim: LKW prallt in Schutzplanken

Vermutlich aufgrund eines Hustenanfalls verlor ein 55-jähriger Lenker eines Sattelzuges die Kontrolle über sein Gespann und prallte auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen, in die Schutzplanken. Hierbei wurde der Dieseltank am LKW aufgerissen. Zudem wurden sämtliche Fahrbahnen, auch in Fahrtrichtung Süden, mit Trümmerteilen des Unfalls übersäht, so dass es zu einem Rückstau auf der Autobahn kam. Bei dem Unfall entstand an dem Sattelgespann ein Schaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Zudem wurden 15 Elemente der Schutzplanke beschädigt.

