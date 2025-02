Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Verkehrsunfall und Sachbeschädigung

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz einer Tennisanlage in der Schenkenseestraße ein Pkw des Herstellers Opel durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von über 3.000 Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Wolpertshausen: Auffahrunfall

In der Haller Straße kam es am Mittwoch gegen 8 Uhr zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer und ein 26-jähriger Ford-Fahrer mussten verkehrsbedingt anhalten, als ein 38-jähriger Fiat-Fahrer dies zu spät bemerkte. Er prallte zunächst auf den Ford, der daraufhin auf den Audi geschoben wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Auf einem Schulgelände im Sudetenweg wurde am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr eine Sachbeschädigung festgestellt. Zwischen Dienstagnachmittag ab etwa 16:15 Uhr wurde die Verglasung einer Tür beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Michelfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 26-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 13:25 Uhr aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße. Hierbei fuhr er mit seinem Fahrzeugheck an die Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß geparkten VW. Daraufhin soll er sich den Schaden angeschaut haben und sich von der Unfallstelle entfernt haben. Dieser Vorfall soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein, weshalb das Polizeirevier Schwäbisch Hall diese bittet, sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

