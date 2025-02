Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen und Geschädigte nach Bedrohung gesucht

Aalen (ots)

Weissach im Tal - Unterweissach: Zeugen und Geschädigte nach Bedrohung gesucht

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr meldete eine Passantin einen Mann, welcher mit einem Messer entlang der Welzheimer Straße unterwegs sei. Hierbei soll er unter anderem eine bislang unbekannte junge Frau im Alter von etwa 16 Jahren bedroht haben. Nachdem ein weiterer Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde und den Mann anschrie, stieg dieser in einen Bus ein. Durch die alarmierten Streifen konnte der Mann an der Bushaltestelle "Heininger Kreisel" widerstandslos festgenommen werden. Bei dem vermeintlichen Messer handelte es sich um einen Schraubendreher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann, welcher sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine Fachklinik verbracht.

Die bislang unbekannte, ca. 16-jährige Frau sowie weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 35260 beim Polizeiposten Weissach zu melden.

