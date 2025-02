Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung, Diebstahl, Einbruch, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim - Roßfeld: Auseinandersetzung

Am Dienstag gegen 18:45 Uhr gerieten zwei Männer auf dem Gelände einer Autowaschanlage im Rotebachring in einen Streit. Dabei griff ein 20-Jähriger einen 18-Jährigen an, beleidigte ihn und schlug ihn. Erst durch das Eingreifen von Passanten konnten die beiden getrennt werden. Der 20-Jährige erhielt daraufhin einen Platzverweis und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Satteldorf: Treibstoffdiebstahl

Auf dem Parkplatz Bronnholzheim Nord der A6 wurde in einem Zeitraum von Montag 20 Uhr bis Dienstag 7:50 Uhr durch eine unbekannte Person ein Tankdeckel einer Sattelzugmaschine gewaltsam geöffnet und anschließend mehrere hundert Liter Benzin entwendet. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Ilshofen: Einbruch auf Rohbau

Unbekannte verschafften sich zwischen Montagnachmittag 17 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr Zugang zu einem Neubau in der Lavendelstraße. Im Inneren wurde eine der angebrachten Bautüren geöffnet und anschließend Kabel und Heizlüfter entwendet. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von E-Scooter

Am Dienstag in einem Zeitraum von 7:30 bis 15:25 Uhr wurde in der Berliner Straße an einem Fahrradabstellplatz eines Schulzentrums ein mit einem Schloss gesicherter E-Scooter des Herstellers Xiaomi entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von über 350 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 43-jähriger Mann fuhr am Dienstag gegen 23:45 Uhr mit einem Pkw des Herstellers Renault auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten LKW mit Auflieger. Nachdem er mit dem Lkw-Fahrer Kontakt aufgenommen hatte und dieser die Polizei hinzuziehen wollte, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Kurze Zeit später kehrte er in Begleitung einer weiteren Person zurück. Gemeinsam versuchten sie, den Begleiter als Fahrer auszugeben. Diese falsche Aussage konnte jedoch nicht aufrechterhalten werden, da der Lkw-Fahrer den tatsächlichen Unfallverursacher wiedererkannte.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und schließlich für einen Sachschaden von über 17.000 Euro verantwortlich war.

Rosengarten: Strommasten beschädigt

Ein 63-jähriger Mann war am Dienstag gegen 13:45 Uhr mit seinem Traktor samt Brückenwagen (Höhe: 3,80 m) auf der Straße Lindenbrunnen unterwegs, als er an einem Stromkabel hängen blieb. Dadurch stürzten drei Strommasten um, und ein Stromkasten wurde beschädigt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

