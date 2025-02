Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht und Unfall, Diebstahl aus PKW, Fahrraddiebstahl

Urbach: Unfallflucht

Am Dienstagmorgen, zwischen 08:05 Uhr und 08:15 Uhr kam in der Konrad-Hornschuch-Straße ein unbekannter Autofahrer mit seinem Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und beschädigte einen Zaun. Das Fahrzeug kam schließlich an einem Baum zum Stillstand. Der Autofahrer flüchtete daraufhin zu Fuß und ließ den Skoda an der Unfallstelle zurück. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallverursacher führt das Polizeirevier Schorndorf.

Plüderhausen: LKW streift LKW

Am Dienstag, gegen 10:20 Uhr befuhr ein 64-jähriger LKW-Fahrer die Straße "Reisersberg" in Fahrtrichtung Aichenbachstraße. Beim Vorbeifahren an einem entgegenkommenden Scania-LKW streifte der Volvo-LKW des 64-Jährigen mit seinem Außenspiegel die Außenwand des Scania und beschädigte diese. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Winnenden: Diebstahl aus PKW

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Seitenscheibe eines Mercedes ein und entwendeten aus dem Auto einen Geldbeutel. Das Fahrzeug war zu der Zeit in der Großheppacher Straße geparkt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der 07195 6940 telefonisch zu melden.

Schorndorf-Miedelsbach: Fahrraddiebstahl

Ein Rennrad im Wert von etwa 3500 Euro wurde über das Wochenende im Krokusweg entwendet. Das graue Fahrrad war an einem Treppengeländer vor einem Haus angeschlossen. Das Fehlen des Rennrades der Marke "Rose", Modell "Reveal" wurde am Montagmorgen bemerkt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

