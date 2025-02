Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Verkehrsunfall und Diebstahl aus Pkw

Rot am See: Dach beschädigt

Zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 7:45 Uhr wurde in der Landwehrstraße ein Dach eines Automobil-Händlers durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Wenden, beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Medizinischer Notfall verursacht Unfall

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer die Wittauer Straße in Richtung L2218. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dortigen Straßengraben. Am Pkw entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt, jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

In einem Zeitraum von Sonntag 20 Uhr bis Montag 10:30 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw in der Naumannstraße ein Geldbeutel mit Bargeld, eine Bankkarte und ausweisenden Dokumenten entwendet. Im Anschluss wurde mit dieser Bankkarte in einem Tabakshop in der Schulgasse bezahlt. Personen, welchen etwas Verdächtiges ausgefallen ist, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 6 Uhr wurde im Bonatzweg aus einem unverschlossenen Pkw des Herstellers VW aus zwei Geldbeuteln Bargeld sowie eine Bankkarte entwendet. Anschließend wurden mit dieser an einem Zigarettenautomaten in der Sulzdorfer Straße Tabakwaren gekauft. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Im selben Zeitraum wurde an einem weiteren Pkw des Herstellers BMW mit der Farbe Schwarz in der Sulzdorfer Straße Bargeld, Zigaretten sowie ein Navigationsgerät entwendet. Der Schaden hier wird auf über 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 an das Polizeirevier Schwäbisch Hall zu wenden.

