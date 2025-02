Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Unfall und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Backnang: In Büro eingebrochen

Unbekannte schlugen in der Zeit von Samstag auf Montag das Bürofenster eines Firmengebäudes in der Stuttgarter Straße ein und durchsuchten die Büroräumlichkeiten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise auf die Einbrecher unter der 07191 9090.

Waiblingen: Unfall auf der B29

Am Dienstagnacht befuhr eine 67-jährige Sprinter-Fahrerin die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund von Unachtsamkeit kam die 67-Jährige auf Höhe des Teiler B14/B29 nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die beginnende Leitplanke auf. Hierdurch kippte der Sprinter nach rechts um und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag, zwischen 11:00 Uhr und 14:45 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße "Hausgärten" geparkten Renault Master und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Waiblingen-Remshalden: Fahrradfahrer flüchtet

Am Montag, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einer 20-jährigen, schwangeren Frau in der Badstraße in den Rücken. Im Anschluss an die Kollision beleidigte der Fahrradfahrer die 20-Jährige und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte wurde durch die Kollision leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

