Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Kindertagesstätte

Hildesheim (ots)

Harsum (tko) In der Zeit von Dienstag, 11.06.2024, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 12.06.2024, 06.55 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in die Kindertagesstätte in der Osterfeldstraße ein. Die Täter gelangten in das Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. In der Kindertagesstätte durchsuchten sie diverse Schränke nach Diebesgut und entwendeten schließlich eine geringe Menge Bargeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell