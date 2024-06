Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von zwei Pedelecs in der Hildesheimer Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Dienstagabend (11.06.2024), zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurden in der Straße Am Ratsbauhof zwei Elektrofahrräder gestohlen, welche zuvor an Fahrradständern gegenüber einer dortigen Fahrschule angeschlossen waren. Die Polizei Hildesheim bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise.

Nach vorliegenden Erkenntnissen sind die Fahrräder identisch, mit dem Unterschied, dass es sich zum einen um ein Damen- und zum anderen um ein Herrenrad handelt.

Beide Räder sind schwarz und vom Hersteller "prophete", Typ "DA City 28'' Alu Fahrrad". Sie verfügen jeweils über eine Shimano-Kettenschaltung und einen Blaupunkt-Hinterradmotor. Die Felgengröße beträgt 28 Zoll.

Der Polizei liegen Hinweise zu einem Tatverdächtigen vor. Demnach soll der bislang unbekannte Mann ca. 175 cm groß und mit einem Cappy, einer Sonnenbrille, einem dunklem Pullover auf dem sich mutmaßlich weiße Sternchen befinden, einer Jeans und hellblauen Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen, zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der gestohlenen Pedelecs geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell