Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag stürzte ein Radfahrer in Saalfeld im Bereich der Melanchthonstraße. Der 67-Jährige wollte an einem Fußgängerüberweg absteigen und stürzte dabei. Dabei erlitt er keine Verletzungen. Als die Beamten vor Ort waren, konnten sie bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Demzufolge wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 67-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

