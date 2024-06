Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 422 zwischen Esbeck und Oldendorf, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) Am Mittwoch, den 12.06.2024, ereignete sich gegen 08:00 Uhr auf der K 422 bei Esbeck ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 51 jähriger Pkw-Fahrer aus Sibbesse befuhr die Kreisstraße in Richtung Oldendorf. Vor ihm fuhr ein Traktorgespann eines 30 Jährigen aus Coppenbrügge, der nach links auf ein Feldweg einbiegen wollte. In diesem Moment überholte der Sibbesser den Traktor, stieß gegen die Frontschaufel des landwirtschaftlichen Fahrzeuges und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw frontal gegen einen Straßenbaum und schleudert weiter auf das angrenzenden Feld. Neben den alarmierten Rettungskräften (Rettungswagen mit Notarzt) wurde die freiwillige Feuerwehr aus Esbeck, Mehle und Elze alarmiert, die mit 14 Kameraden am Unfallort eintraf. Der 51 Jährige konnte sich zwischenzeitlich eigenständig aus dem Wrack befreien und wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 70.000 Euro. Die Kreisstraße musste zeitweise durch die Polizei gesperrt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei In Elze unter T. 05068-93380 in Verbindung zu setzen.

