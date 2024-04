Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer bei Unfall in Erle schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Erle am Montag, 8. April 2024, wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 55-jährige Gelsenkirchener fuhr auf seinem Zweirad gegen 23 Uhr auf der Adenauerallee in Richtung der Willy-Brandt-Allee. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto auf der Adenauerallee in Fahrtrichtung Emil-Zimmermann-Allee und bog in Höhe der Hausnummer 102 verbotswidrig nach links in eine dortige Einfahrt ein. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der 55-Jährige kam einige Meter von der genauen Unfallstelle entfernt zum Liegen und verletzte sich schwer. Er wurde vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sowohl das Auto als auch das Motorrad wurden als Spurenträger sichergestellt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Adenauerallee in beide Fahrtrichtungen ab.

