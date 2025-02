POL-AC: Kripo ermittelt nach Fahrzeugbrand im Frankenberger Viertel

Aachen (ots) - In der vergangenen Woche hat sich auf der Monschauer Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer in seinem Wagen am Dienstagnachmittag (28.01.2025) gegen 15:15 Uhr auf der Monschauer Straße aus Richtung Eifel unterwegs. In Höhe des Nerscheider Wegs erfasste der Wagen einen ...

