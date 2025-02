POL-AC: Täter flüchtet nach Überfall auf Pfandhaus in der Würselener Innenstadt

Aachen (ots) - Seit dem vergangenen Dienstag (28.01.2025) sucht die Polizei Aachen nach einer 15-jährigen Jugendlichen. Bintou K. verließ an dem Nachmittag ihre Wohngruppe in Aachen und wollte in der Stadt einkaufen gehen. Sie kehrte seitdem nicht in die Einrichtung zurück. Ihr Handy hat die Jugendliche zwar dabei, auf Nachrichten reagiert sie jedoch nicht. ...

mehr