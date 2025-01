Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Unfall

Baesweiler (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen hat am Donnerstagabend (30.01.2025) einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Wagen gegen 20.30 Uhr aufgefallen, weil er sich einer stationären Verkehrskontrolle auf der Aachener Straße (an der Einmündung zur Petronellastraße) entzog. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr in einem Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit davon. An der Einmündung Aachener Straße/ Bahnhofstraße verlor er die Kontrolle über das Auto, kam von der regennassen Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen eine Laterne und eine Hauswand. Danach versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Die Polizei konnte ihn jedoch kurze Zeit später stellen.

Der 24-jährige Mann aus Baesweiler war unter anderem ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs: in einem gestohlenen Wagen, der darüber hinaus nicht versichert war. Die angebrachten Siegel waren falsch. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis: Ein Drogenschnelltest war positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis (dafür unter Drogeneinfluss), Urkundenfälschung und Diebstahls verantworten. (sk)

