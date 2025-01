Polizei Aachen

POL-AC: Nach Inserat bei Kleinanzeigen: Kopfhörer geraubt

Eschweiler (ots)

In Eschweiler ist es gestern (29.01.2025) erneut zu einem Raubdelikt bei der Kaufabwicklung von online angebotenen Waren gekommen. Ein 21-jähriger Mann hatte seine Kopfhörer bei einer bekannten Verkaufsplattform zum Verkauf angeboten. Bei der vereinbarten Übergabe in der Indestraße schlug der Käufer plötzlich zu und flüchtete mit den Kopfhörern über den Götz-Briefs-Weg in Richtung Steinstraße. Der Geschädigte konnte bei der Verfolgung noch kurz zu dem Täter aufschließen, wurde dann aber mit einem Pfefferspray angegriffen und verletzt. Der unbekannte Täter setzte seine Flucht in Richtung Odilienstraße fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden.

Die Polizei Aachen rät: Wenn Sie etwas über ein Online-Portal verkaufen, dann seien Sie grundsätzlich vorsichtig, vor allem wenn der potenzielle Käufer/ die potenzielle Käuferin drängt. Wählen Sie zur Übergabe einen belebten und hellen Ort (nicht die eigene Wohnung bzw. das eigene Haus!) und nehmen Sie unbedingt eine Begleitperson mit. Lassen Sie sich vor der Übergabe einen Personalausweis zeigen und notieren Sie sich die Daten.(am)

