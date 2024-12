Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Nötigung im Straßenverkehr - Zeuge gesucht

Ingelheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, in der Ingelheimer-Straße in Gau-Algesheim entgegen der Einbahnstraße. Ein 61-jähriger Gau-Algesheimer, welcher der Fahrradfahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollte, stellte sich dem Fahrradfahrer in den Weg. Hierbei kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer entfernt sich nach einem kurzen Wortgefecht ohne Angabe seiner Personalien. Die Polizei bearbeitet in diesem Zusammenhang eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht insbesondere den unbekannten Fahrradfahrer. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

